Громадянство за гроші: з’явився рейтинг найдорожчих країн

Найдорожчим було визнане громадянство Австрії, для отримання якого необхідно вкласти в місцеву економіку 23,75 млн доларів.



Друге місце посідає в Кіпр (2,3 млн доларів), третє - Мальта (1,065 млн доларів).



Також у цьому списку опинилися Туреччина, Вануату, Домініка, Сент-Люсія та Сент-Кіттс і Невіс.



"Найдешевшою" є Антигуа і Барбуда, громадянство якої коштує 100 тис. доларів.

Нагадаємо, указами Президента України прийнято до громадянства України протягом 2014-2018 років 4318 іноземців. Про це повідомили у Державній міграційній службі у відповіді на запит УНН.