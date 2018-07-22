Громадянство за гроші: з’явився рейтинг найдорожчих країн

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Лише 10 країн дозволяють стороннім особам отримати громадянство прямо. Більшість вимагає оплати у формі прямих інвестицій, як правило, в нерухомість або місцевий бізнес. Вісім з них визначені, як офшорні. Про це повідомляє УНН з посиланням на дослідження Bloomberg.

Найдорожчим було визнане громадянство Австрії, для отримання якого необхідно вкласти в місцеву економіку 23,75 млн доларів.

Друге місце посідає в Кіпр (2,3 млн доларів), третє - Мальта (1,065 млн доларів).

Також у цьому списку опинилися Туреччина, Вануату, Домініка, Сент-Люсія та Сент-Кіттс і Невіс.

"Найдешевшою" є Антигуа і Барбуда, громадянство якої коштує 100 тис. доларів.

Нагадаємо, указами Президента України прийнято до громадянства України протягом 2014-2018 років 4318 іноземців. Про це повідомили у Державній міграційній службі у відповіді на запит УНН.

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