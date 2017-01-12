Гражданина Армении будут судить за участие в деятельности "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Гражданина Республики Армения, который принимал участие в деятельности террористической организации "ЛНР", будут судить. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Установлено, что указанное лицо в апреле 2014 года было завербовано на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым открыто действующими в центре Симферополя агитаторами для участия за денежное вознаграждение в ведении агрессивной войны против Украины в составе террористической организации "Луганская народная республика". После этого в составе отряда таких же наемников был перемещен с полуострова Крым в Ростовскую область РФ, а оттуда сослан на территорию Луганской области через неконтролируемый участок украинско-российской границы.
В дальнейшем он до апреля 2015 года на территории Луганской области, занимая руководящие должности в составе незаконных вооруженных формирований "Хулиган" и так называемой военной части Л-74347 террористической организации "ЛНР", с использованием огнестрельного оружия осуществлял акты применения вооруженной силы против подразделений сил антитеррористической операции.
Вчера, 11 января 2017 г., обвинительный акт по уголовным производствам, предусмотренным ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации), ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) УК Украины передали в суд для рассмотрения по существу. В отношении подозреваемого применили меру пресечения в виде содержания под стражей.
Гражданину Армении грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.