Громадянина Вірменії судитимуть за участь в діяльності "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Громадянина Республіки Вірменія, який брав участь в діяльності терористичної організації "ЛНР", судитимуть. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Встановлено, що вказана особа у квітні 2014 року була завербована на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим відкрито діючими в центрі м. Сімферополь агітаторами для участі за грошову винагороду у веденні агресивної війни проти України у складі терористичної організації "Луганська народна республіка". Після цього у складі загону таких же найманців був переміщений з півострову Крим до Ростовської області РФ, а звідти засланий на територію Луганської області через неконтрольовану ділянку україно-російського кордону.
У подальшому він до квітня 2015 року на території Луганської області, займаючи керівні посади у складі незаконних збройних формувань "Хуліган" та так званої військової частини Л-74347 терористичної організації "ЛНР", з використанням вогнепальної зброї здійснював акти застосування збройної сили проти підрозділів сил антитерористичної операції.
Вчора, 11 січня 2017 року, обвинувальний акт у кримінальних провадженнях передбачених ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації), ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) КК України передано до суду для розгляду по суті. Щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Громадянину Вірменії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.