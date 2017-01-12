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Громадянина Вірменії судитимуть за участь в діяльності "ЛНР"

Громадянина Вірменії судитимуть за участь в діяльності "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Громадянина Республіки Вірменія, який брав участь в діяльності терористичної організації "ЛНР", судитимуть. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Встановлено, що вказана особа у квітні 2014 року була завербована на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим відкрито діючими в центрі м. Сімферополь агітаторами для участі за грошову винагороду у веденні агресивної війни проти України у складі терористичної організації "Луганська народна республіка". Після цього у складі загону таких же найманців був переміщений з півострову Крим до Ростовської області РФ, а звідти засланий на територію Луганської області через неконтрольовану ділянку україно-російського кордону.

У подальшому він до квітня 2015 року на території Луганської області, займаючи керівні посади у складі незаконних збройних формувань "Хуліган" та так званої військової частини Л-74347 терористичної організації "ЛНР", з використанням вогнепальної зброї здійснював акти застосування збройної сили проти підрозділів сил антитерористичної операції.

Вчора, 11 січня 2017 року, обвинувальний акт у кримінальних провадженнях передбачених ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації), ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) КК України передано до суду для розгляду по суті. Щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Громадянину Вірменії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

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