Гражданина РФ задержали за попытку разбойного нападения на обменник в Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Львове полицейские задержали группу злоумышленников, совершивших разбойное нападение на обменный пункт валюты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции во Львовской области.
Происшествие произошло 6 марта, на улице Черновицкой во Львове. Работники Управления уголовного розыска задержали сразу после совершения преступления четырех человек, причастных к разбойному нападению на обменный пункт валюты. Применив физическую силу к работнику канторы, злоумышленники завладели денежными средствами в сумме 71 500 гривен.
"В состав преступной группы входило трое граждан Украины и иностранец (как стало известно УНН гражданин РФ). Последний из них уже второй год находится в розыске Шевченковским управлением полиции города Киева за совершенное мошенничество. Во время задержания 32-летний иностранец выдал себя за другого человека и предъявил поддельные документы", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.
Среди задержанных - двое ранее судимых местных жителей возрастом 34 и 36 лет и 49-летний киевлянин, который по приглашению иностранца специально прибыл во Львов на личным автомобилем "Фольксваген Пассат" для участия в разбое.
Средства, которые злоумышленники забрали в обменном пункте, у них изъято. Все четверо задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Устанавливаются обстоятельства происшествия. Продолжается досудебное расследование и проверка причастности злоумышленников к совершению других уголовных преступлений.