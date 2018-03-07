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Гражданина РФ задержали за попытку разбойного нападения на обменник в Львове

Гражданина РФ задержали за попытку разбойного нападения на обменник в Львове

Киев  •  УНН

 • 6749 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Львове полицейские задержали группу злоумышленников, совершивших разбойное нападение на обменный пункт валюты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции во Львовской области.

Происшествие произошло 6 марта, на улице Черновицкой во Львове. Работники Управления уголовного розыска задержали сразу после совершения преступления четырех человек, причастных к разбойному нападению на обменный пункт валюты. Применив физическую силу к работнику канторы, злоумышленники завладели денежными средствами в сумме 71 500 гривен.

"В состав преступной группы входило трое граждан Украины и иностранец (как стало известно УНН гражданин РФ). Последний из них уже второй год находится в розыске Шевченковским управлением полиции города Киева за совершенное мошенничество. Во время задержания 32-летний иностранец выдал себя за другого человека и предъявил поддельные документы", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Среди задержанных - двое ранее судимых местных жителей возрастом 34 и 36 лет и 49-летний киевлянин, который по приглашению иностранца специально прибыл во Львов на личным автомобилем "Фольксваген Пассат" для участия в разбое.
Средства, которые злоумышленники забрали в обменном пункте, у них изъято. Все четверо задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Устанавливаются обстоятельства происшествия. Продолжается досудебное расследование и проверка причастности злоумышленников к совершению других уголовных преступлений.

 

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