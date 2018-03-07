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Громадянина РФ затримали за спробу розбійного нападу на обмінник у Львові

Громадянина РФ затримали за спробу розбійного нападу на обмінник у Львові

Київ • УНН

 • 6751 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У Львові поліцейські затримали групу зловмисників, які вчинили розбійний напад на обмінний пункт валюти. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції у Львівській області.

Подія сталася 6 березня, на вулиці Чернівецькій у Львові. Працівники Управління карного розшуку затримали одразу після скоєння злочину чотирьох осіб, причетних до розбійного нападу на обмінний пункт валюти. Застосувавши фізичну силу до працівника кантору, зловмисники заволоділи грошовими коштами в сумі 71 500 гривень.

“До складу злочинної групи входило троє громадян України та іноземець (як стало відомо УНН громадянина РФ). Останній із них вже другий рік перебуває у розшуку Шевченківським управлінням поліції міста Києва за вчинене шахрайство. Під час затримання 32-річний іноземець видав себе за іншу людину та пред’явив підроблені документи”, — повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Серед затриманих — двоє раніше судимих місцевих мешканців віком 34 та 36 років і 49-річний киянин, який на запрошення іноземця спеціально прибув до Львова власним автомобілем “Фольксваген Пасат” для участі у розбої.
Кошти, які зловмисники забрали в обмінному пункті, у них вилучено. Усі четверо затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Наразі встановлюються обставини події. Триває досудове розслідування та перевірка щодо причетності зловмисників до вчинення інших кримінальних правопорушень.

 

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