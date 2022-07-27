Граждане и власти Польши потратили 1% ВВП страны на помощь Украине

Детали

В институте подсчитали, что Польша потратила в поддержку Украины на всех уровнях 25 млрд. злотых (5,3 млрд. долларов). Речь идет как о деньгах, выделяемых государством, так и о частных пожертвованиях, и это соответствует одному проценту от национального ВВП государства.

По данным соцопроса, после начала войны 70% граждан Польши приняли участие в оказании помощи Украине, сейчас это продолжают делать 54% респондентов.

Верховная Рада в знак благодарности Польше за ее помощь приняла в первом чтении законопроект об особом статусе поляков в Украине - например, им будет проще, чем другим иностранцам, устроиться на работу или получить медицинскую помощь.

Напомним

Польша закупит в Южной Корее танки и истребители.