Граждане и власти Польши потратили 1% ВВП страны на помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Польша в общей сложности потратила около 1% собственного ВВП на помощь беженцам из Украины в первые дни войны – об этом свидетельствует исследование Польского экономического института, передает УНН.
Детали
В институте подсчитали, что Польша потратила в поддержку Украины на всех уровнях 25 млрд. злотых (5,3 млрд. долларов). Речь идет как о деньгах, выделяемых государством, так и о частных пожертвованиях, и это соответствует одному проценту от национального ВВП государства.
По данным соцопроса, после начала войны 70% граждан Польши приняли участие в оказании помощи Украине, сейчас это продолжают делать 54% респондентов.
Верховная Рада в знак благодарности Польше за ее помощь приняла в первом чтении законопроект об особом статусе поляков в Украине - например, им будет проще, чем другим иностранцам, устроиться на работу или получить медицинскую помощь.
Напомним
Польша закупит в Южной Корее танки и истребители.