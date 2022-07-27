Громадяни та влада Польщі витратила 1% ВВП країни на допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Польща загалом витратила близько 1% власного ВВП на допомогу біженцям з України в перші дні війни – про це свідчить дослідження Польського економічного інституту, передає УНН.
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В інституті підрахували, що Польща витратила на підтримку України на всіх рівнях 25 млрд злотих (5,3 млрд доларів). Йдеться як про гроші, які виділяла держава, так і про приватні пожертвування, і це відповідає одному відсотку від національного ВВП держави.
За даними соцопитування, після початку війни 70% громадян Польщі взяли участь у наданні допомоги Україні, зараз це продовжують робити 54% респондентів.
Верховна Рада на знак вдячності Польщі за її допомогу ухвалила у першому читанні законопроєкт про особливий статус поляків в Україні - наприклад, їм буде простіше, ніж іншим іноземцям, влаштуватися на роботу чи отримати медичну допомогу.
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