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ВР підтримала законопроект про надання полякам особливого статусу

ВР підтримала законопроект про надання полякам особливого статусу

Київ • УНН

 • 173147 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України. Про це повідомив голова підкомітету з питань Регламенту ВР, нардеп від “Слуги народу” Павло Фролов, передає УНН.

Цитата

«Законопроектом 7550, прийнятим за основу, запропонували встановити правові та соціальні гарантії для громадян Польщі, які перебувають на території України, зокрема, права на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців, держреєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, провадження господарської діяльності, здобуття освіти, соцвиплати, медичне обслуговування на умовах громадян України», - написав Фролов.

Деталі

Раніше в Офісі Президента повідомляли, що на знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії росії та з урахуванням принципу взаємності законопроект передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних встановленим в ухваленому 12 березня 2022 року Законі Республіки Польща "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни".

У розробленому за ініціативою Глави Української держави законопроекті передбачається, зокрема, надання громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати ухвалення закону. Поляки також отримають право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 11 липня подав до ВР проект закону "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".

Також повідомляється, що Зеленський підписав указ № 484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки "Місто-рятівник".

Українські Національні Новини

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