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Рада отримала законопроект Зеленського про надання полякам особливого статусу: що він передбачає

Рада отримала законопроект Зеленського про надання полякам особливого статусу: що він передбачає

Київ • УНН

 • 173313 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський подав до ВР проект закону «Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України». В Офісі Глави держави, а також у парламенті розповіли, що передбачає документ, пише УНН.

Цитата

«У Верховній Раді зареєстровано законопроект Президента України про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України (№ 7550 від 11.07.2022)», - написала у Telegram представниця парламенту у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

Деталі

З її слів, законопроектом пропонується визначити, що громадяни Республіки Польща під час їх перебування на території України мають право на:

  • працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
  • державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до законодавства України;
  • соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин відповідно до законодавства та міжнародних договорів України;
  • провадження господарської діяльності на тих самих умовах, що і громадяни України;
  • здобуття освіти на рівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;
  • соціальні виплати згідно із законодавством України;
  • отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на тих самих умовах, що і громадяни України;
  • медичне обслуговування на тих самих умовах, що і громадяни України.

Крім того, відповідно до проекту закону, громадяни Польщі, які здобуватимуть освіту в закладах освіти України, користуватимуться правами та обов’язками, передбаченими для здобувачів освіти, які є громадянами України, зокрема на отримання стипендій, матеріальної допомоги, державної цільової підтримки.

Ті громадяни Польщі, які мають кваліфікацію лікаря, сестри медичної (брата медичного), акушерки (акушера) на території держав - членів Європейського Союзу, зможуть провадити професійну діяльність на території України протягом 18 місяців.

Така професійна медична діяльність зможе провадитися громадянами Республіки Польща виключно в закладах охорони здоров’я України, зазначила Совгиря.

Як вказали в Офісі Президента, законопроект передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних встановленим в ухваленому 12 березня 2022 року Законі Республіки Польща «Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни».

Також повідомляється, що Зеленський підписав указ № 484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки «Місто-рятівник».

Відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету.

Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєна ця почесна відзнака.

Нагадаємо

Раніше сьогодні президент Республіки Польща Анджей Дуда повідомив, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні передав до Верховної Ради законопроект щодо надання особливого статусу громадянам Польщі в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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