Польща закупить у Південної Кореї танки та винищувачі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща має намір придбати у Південної Кореї щонайменше 180 танків K2 та 48 винищувачів FA-50. Про це повідомляє УНН з посиланням на РАР.
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“Вже цього року ми отримаємо перші одиниці техніки, загалом у першій партії має бути 180 танків. У перспективі ці танки вироблятимуться в Польщі”, - заявив Блащак.
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Танки, за його словами, тестуватимуть у військах, а не на підприємствах оборонної промисловості. Тож саме військові вказуватимуть, що можна вдосконалити у бронетехніці.
Блащак відзначив добру співпрацю з корейською стороною. Зокрема, він побував з візитом у Сеулі, а президент Анджей Дуда на нещодавньому саміті НАТО вів переговори з цього приводу з південнокорейським колегою.
Нагадаємо
До Польщі прибула перша партія американських танків Abrams.