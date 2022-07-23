Польща закупить у Південної Кореї танки та винищувачі

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“Вже цього року ми отримаємо перші одиниці техніки, загалом у першій партії має бути 180 танків. У перспективі ці танки вироблятимуться в Польщі”, - заявив Блащак.

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Танки, за його словами, тестуватимуть у військах, а не на підприємствах оборонної промисловості. Тож саме військові вказуватимуть, що можна вдосконалити у бронетехніці.

Блащак відзначив добру співпрацю з корейською стороною. Зокрема, він побував з візитом у Сеулі, а президент Анджей Дуда на нещодавньому саміті НАТО вів переговори з цього приводу з південнокорейським колегою.

Нагадаємо

До Польщі прибула перша партія американських танків Abrams.