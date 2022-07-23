Польша закупит у Южной Кореи танки и истребители
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша намерена приобрести в Южной Кореи не менее 180 танков K2 и 48 истребителей FA-50. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РАР.
Цитата
“Уже в этом году мы получим первые единицы техники, всего в первой партии должно быть 180 танков. В перспективе эти танки будут производиться в Польше”, – заявил Блащак.
Детали
Танки, по его словам, будут тестироваться в войсках, а не на предприятиях оборонной промышленности. Именно военные будут указывать, что можно усовершенствовать в бронетехнике.
Блащак отметил хорошее сотрудничество с корейской стороной. В частности, он побывал с визитом в Сеуле, а президент Анджей Дуда на недавнем саммите НАТО вел переговоры по этому поводу с южнокорейским коллегой.
Напомним
В Польшу прибыла первая партия американских танков Abrams.