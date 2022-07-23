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Польша закупит у Южной Кореи танки и истребители

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша намерена приобрести в Южной Кореи не менее 180 танков K2 и 48 истребителей FA-50. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РАР.

Цитата

“Уже в этом году мы получим первые единицы техники, всего в первой партии должно быть 180 танков. В перспективе эти танки будут производиться в Польше”, – заявил Блащак.

Детали

Танки, по его словам, будут тестироваться в войсках, а не на предприятиях оборонной промышленности. Именно военные будут указывать, что можно усовершенствовать в бронетехнике.

Блащак отметил хорошее сотрудничество с корейской стороной. В частности, он побывал с визитом в Сеуле, а президент Анджей Дуда на недавнем саммите НАТО вел переговоры по этому поводу с южнокорейским коллегой.

Напомним 

В Польшу прибыла первая партия американских танков Abrams.

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