Польща отримала першу партію танків Abrams "для стримування агресора в екстреному випадку"

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"Танки Abrams, на яких навчатимуться солдати Війська Польського (ЗС Республіки Польща — ред.), уже в Польщі. Ми будемо готові, коли перші з 250 найсучасніших танків, які ми замовили, стануть доступними. Польща матиме сучасні потужні сили для стримування агресора в екстреному випадку", — інформує Блащак.

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Як повідомляє пресслужба ЗС Польщі, контракт на закупівлю 250 танків Abrams із супутнім обладнанням, а також навчально-технічним комплексом та боєприпасами для ЗС Польщі підписали 5 квітня 2022 року. Abrams надійдуть до підрозділів, розташованих у східній частині Польщі, на східному фланзі НАТО. Завершити поставки планують у 2026 році.

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M1 Abrams - основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів, який випускають з 1980 року. Танк перебуває на озброєнні армій США, Єгипту, Кувейту, Саудівської Аравії, Австралії та Іраку.

Czołgi Abrams, na których będą szkolić się żołnierze Wojska Polskiego są już w. Będziemy gotowi, kiedy pojawią się pierwsze z 250 najnowocześniejszych czołgów, które zamówiliśmy. Polska będzie dysponowała nowoczesną, potężną siłą, aby w sytuacji zagrożenia odstraszyć agresora. pic.twitter.com/bWOFOKvE3m