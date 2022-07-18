Польша получила первую партию танков Abrams "для сдерживания агрессора в экстренном случае"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Польшу прибыла первая партия американских танков Abrams. Как сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter, боевая техника поможет "сдержать агрессора в экстренном случае", сообщает УНН.
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"Танки Abrams, на которых будут учиться солдаты Войска Польского (ВС Республики Польша — ред.), уже в Польше. Мы будем готовы, когда первые из 250 самых современных танков, которые мы заказали, станут доступны. Польша будет иметь современные мощные силы для сдерживания агрессора в экстренном случае", — информирует Блащак.
Детали
Как сообщает пресс-служба ВС Польши, контракт на закупку 250 танков Abrams с сопутствующим оборудованием, а также учебно-логистическим комплексом и боеприпасами для ВС Польши, подписали 5 апреля 2022 года. Abrams поступят в подразделения, расположенные в восточной части Польши, на восточном фланге НАТО. Завершить поставки планируют в 2026 году.
Добавим
M1 Abrams - основной боевой танк третьего поколения производства Соединенных Штатов, выпускаемый с 1980 года. Танк находится на вооружении армий США, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, Австралии и Ирака.
Czołgi Abrams, na których bedą szkolić się żołnierze Wojska Polskiego są już w. Będziemy gotowi, kiedy pojawią się pierwsze z 250 najnowocześniejszych czołgów, które zamówiliśmy. Polska bedzie dysponowała nowoczesną, potężną siłą, чтобы w sytuacji zagrożenia odstraszyć agresora. pic.twitter.com/bWOFOKvE3m— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 18, 2022