Общественным организациям расширили доступ к услугам онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. На портале "Он-лайн дом юстиции" доступна регистрация общественных организаций со статусом юридического лица. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минюста.
"Отныне на портале "Он-лайн дом юстиции" доступна услуга по предоставлению в электронной форме документов на проведение государственной регистрации общественного объединения со статусом юридического лица", - указали в ведомстве.
Эта услуга, как отмечается, обеспечивает возможность представления документов для проведения государственной регистрации общественных объединений в электронной форме в соответствии с действующим законодательством, возможность подачи документов лицами, которые по состоянию здоровья не могут посетить центр предоставления административных услуг или субъект государственной регистрации, а также способствует уменьшению коррупционных рисков за счет исключения прямого контакта заявителя с государственным регистратором.
Для подачи документов в электронной форме для регистрации общественного объединения пользователю предоставляется возможность через персональный кабинет сформировать заявление в электронной форме, добавить к нему оригиналы электронных документов для государственной регистрации, наложить на документы квалифицированную электронную цифровую подпись, после чего указанные документы становятся доступными государственному регистратору для принятия соответствующего решения.
При рассмотрении заявления государственным регистратором, заявителю отправляется сообщение на электронный адрес по каждой смене его статуса, а также отображается актуальное состояние рассмотрения заявления в персональном кабинете пользователя.
Напомним, стало известно, какие документы можно проверить онлайн.