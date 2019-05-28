Общественным организациям расширили доступ к услугам онлайн

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 32758 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 53235 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 118439 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110582 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137030 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144510 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130071 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130147 просмотра

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КИЕВ. 28 мая. УНН. На портале "Он-лайн дом юстиции" доступна регистрация общественных организаций со статусом юридического лица. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минюста.

"Отныне на портале "Он-лайн дом юстиции" доступна услуга по предоставлению в электронной форме документов на проведение государственной регистрации общественного объединения со статусом юридического лица", - указали в ведомстве.

Эта услуга, как отмечается, обеспечивает возможность представления документов для проведения государственной регистрации общественных объединений в электронной форме в соответствии с действующим законодательством, возможность подачи документов лицами, которые по состоянию здоровья не могут посетить центр предоставления административных услуг или субъект государственной регистрации, а также способствует уменьшению коррупционных рисков за счет исключения прямого контакта заявителя с государственным регистратором.

Для подачи документов в электронной форме для регистрации общественного объединения пользователю предоставляется возможность через персональный кабинет сформировать заявление в электронной форме, добавить к нему оригиналы электронных документов для государственной регистрации, наложить на документы квалифицированную электронную цифровую подпись, после чего указанные документы становятся доступными государственному регистратору для принятия соответствующего решения.

При рассмотрении заявления государственным регистратором, заявителю отправляется сообщение на электронный адрес по каждой смене его статуса, а также отображается актуальное состояние рассмотрения заявления в персональном кабинете пользователя.

Напомним, стало известно, какие документы можно проверить онлайн.

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