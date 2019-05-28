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Громадським організаціям розширили доступ до послуг онлайн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. На порталі "Он-лайн будинок юстиції" стала доступною реєстрація громадських організацій зі статусом юридичної особи. Про це УНН повідомили у прес-службі Мін'юсту.

"Відтепер на порталі "Он-лайн будинок юстиції" доступна послуга з подання в електронній формі документів на проведення державної реєстрації громадського об’єднання зі статусом юридичної особи", - вказали у відомстві.

Ця послуга, як зазначається, забезпечує можливість подання документів для проведення державної реєстрації громадських об’єднань в електронній формі відповідно до чинного законодавства, можливість подання документів особами, що за станом здоров’я не можуть відвідати центр надання адміністративних послуг або суб’єкта державної реєстрації, а також сприяє зменшенню корупційних ризиків за рахунок виключення прямого контакту заявника з державним реєстратором.

Для подання документів в електронній формі для реєстрації громадського об’єднання користувачу надається можливість через персональний кабінет сформувати заяву в електронній формі, долучити до неї оригінали електронних документів для державної реєстрації, накласти на документи кваліфікований електронний цифровий підпис, після чого вказані документи стають доступними державному реєстратору для прийняття відповідного рішення.

При розгляді заяви державним реєстратором, заявнику відправляється повідомлення на електронну адресу по кожній зміні її статусу, а також відображається актуальний стан розгляду заяви у персональному кабінеті користувача.

Нагадаємо, стало відомо, які документи можна перевірити онлайн.

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