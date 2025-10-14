Гривна продолжает девальвировать: НБУ установил официальный курс доллара и евро на 13 октября
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,61 грн, евро – 48,13 грн, а злотого – 11,29 грн на 13 октября. В банках доллар торгуется по 41,37-41,81 грн, евро – 48,00-48,67 грн.
По состоянию на вторник, 13 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,61 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 41,60 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,13. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 41,6102 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,1347 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,2945 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника
- в банках доллар торгуется по курсу 41,37-41,81 грн, евро по 48,00-48,67 грн, злотый по 10,97 -11,75 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,68-41,71 грн/долл. и 48,26-48,28 грн/евро.
Напомним
Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.
