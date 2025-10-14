$41.600.10
13 октября, 19:08
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
13 октября, 18:46
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
13 октября, 16:59
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
Гривна продолжает девальвировать: НБУ установил официальный курс доллара и евро на 13 октября

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,61 грн, евро – 48,13 грн, а злотого – 11,29 грн на 13 октября. В банках доллар торгуется по 41,37-41,81 грн, евро – 48,00-48,67 грн.

Гривна продолжает девальвировать: НБУ установил официальный курс доллара и евро на 13 октября

По состоянию на вторник, 13 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,61 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 41,60 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,13. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 41,6102 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,1347 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,2945 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,37-41,81 грн, евро по 48,00-48,67 грн, злотый по 10,97 -11,75 грн;
    • на межбанке курсы составляют 41,68-41,71 грн/долл. и 48,26-48,28 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.

      Вадим Хлюдзинский

