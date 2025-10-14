Гривня продовжує девальвувати: НБУ встановив офіційний курс долара та євро на 13 жовтня

Станом на вівторок, 13 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,61 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 41,60 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,13. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 41,6102 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,1347 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,2945 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка

у банках долар торгується за курсом 41,37-41,81 грн, євро за 48,00-48,67 грн, злотий за 10,97 -11,75 грн;

на міжбанку курси становлять 41,68-41,71 грн/дол. та 48,26-48,28 грн/євро.

Нагадаємо

Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.

Зеленський придбав облігації на понад 4 млн гривень - декларація