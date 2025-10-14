$41.600.10
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 19016 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
13 жовтня, 18:46 • 34777 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 28614 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 32501 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 28401 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 20551 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 18189 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13 жовтня, 13:46 • 13160 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13968 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Гривня продовжує девальвувати: НБУ встановив офіційний курс долара та євро на 13 жовтня

Київ • УНН

 • 1388 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,61 грн, євро – 48,13 грн, а злотого – 11,29 грн на 13 жовтня. У банках долар торгується за 41,37-41,81 грн, євро – 48,00-48,67 грн.

Гривня продовжує девальвувати: НБУ встановив офіційний курс долара та євро на 13 жовтня

Станом на вівторок, 13 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,61 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 41,60 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,13. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 41,6102 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,1347 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,2945 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка

  • у банках долар торгується за курсом 41,37-41,81 грн, євро за 48,00-48,67 грн, злотий за 10,97 -11,75 грн;
    • на міжбанку курси становлять 41,68-41,71 грн/дол. та 48,26-48,28 грн/євро.

      Нагадаємо

      Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.

