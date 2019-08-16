Грымчаку вручат ходатайство об избрании меры пресечения в 11:00
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Вручение ходатайства об избрании меры пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку состоится в 11:00 в Изоляторе временного содержания задержанных и заключенных под стражу лиц в Киеве. Только после этого станет известно, в каком суде замминистра будут избирать меру пресечения. Об этом сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш у себя в Facebook, передает УНН.
"Вручение ходатайства об избрании меры пресечения состоится в ИВС в 10:30. Адрес: переулок Косогорный, 7", - написала адвокат, но позже уточнила, что вручение "перенесли на 11:00".
Как пояснила она в комментарии УНН, о том, какой суд будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения, станет известно только после его вручения.
"После получения ходатайства мы увидим суд, а после того, как следователь это ходатайство отвезет в суд, мы будем знать время судебного заседания (относительно избрания меры пресечения - ред.)", - сказала юрист.
Ранее она сообщила, что, скорее всего, меру пресечения Грымчаку будут избирать в Чернигове.