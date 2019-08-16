Грымчаку вручат ходатайство об избрании меры пресечения в 11:00

"Вручение ходатайства об избрании меры пресечения состоится в ИВС в 10:30. Адрес: переулок Косогорный, 7", - написала адвокат, но позже уточнила, что вручение "перенесли на 11:00".

Как пояснила она в комментарии УНН, о том, какой суд будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения, станет известно только после его вручения.

"После получения ходатайства мы увидим суд, а после того, как следователь это ходатайство отвезет в суд, мы будем знать время судебного заседания (относительно избрания меры пресечения - ред.)", - сказала юрист.

Ранее она сообщила, что, скорее всего, меру пресечения Грымчаку будут избирать в Чернигове.