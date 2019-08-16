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Гримчаку вручать клопотання про обрання запобіжного заходу об 11:00

Гримчаку вручать клопотання про обрання запобіжного заходу об 11:00

Київ • УНН

 • 10549 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Вручення клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку відбудеться об 11:00 в Ізоляторі тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб у Києві. Лише після цього стане відомо, в якому суді заступнику міністра обиратимуть запобіжний захід. Про це повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш у себе в Facebook, передає УНН.

"Вручення клопотання про обрання запобіжного заходу відбудеться у ІТТ о 10:30. Адреса: провулок Косогірний, 7", - написала адвокат, але пізніше уточнила, що вручення "перенесли на 11:00".

Як пояснила вона в коментарі УНН, про те, який суд розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу, стане відомо лише після його вручення.

"Після отримання клопотання ми побачимо суд, а після того, як слідчий це клопотання відвезе до суду, ми будемо знати час судового засідання (щодо обрання запобіжного заходу – ред.)", - сказала юрист.

Раніше вона повідомила, що, скоріше за все, запобіжний захід Гримчаку обиратимуть у Чернігові.

Українські Національні Новини

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