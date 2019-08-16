Гримчаку вручать клопотання про обрання запобіжного заходу об 11:00
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Вручення клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку відбудеться об 11:00 в Ізоляторі тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб у Києві. Лише після цього стане відомо, в якому суді заступнику міністра обиратимуть запобіжний захід. Про це повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш у себе в Facebook, передає УНН.
"Вручення клопотання про обрання запобіжного заходу відбудеться у ІТТ о 10:30. Адреса: провулок Косогірний, 7", - написала адвокат, але пізніше уточнила, що вручення "перенесли на 11:00".
Як пояснила вона в коментарі УНН, про те, який суд розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу, стане відомо лише після його вручення.
"Після отримання клопотання ми побачимо суд, а після того, як слідчий це клопотання відвезе до суду, ми будемо знати час судового засідання (щодо обрання запобіжного заходу – ред.)", - сказала юрист.
Раніше вона повідомила, що, скоріше за все, запобіжний захід Гримчаку обиратимуть у Чернігові.