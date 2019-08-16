Грымчака вывезут из ИВС для вручения ходатайства о мере пресечения

"Я сейчас буду ехать на Борисоглебскую, и там неизвестно сколько ждать, когда привезут туда Грымчака и Овдиенко. Это только вручение ходатайства об избрании меры пресечения... По процедуре, после того, как мы распишемся в получении ходатайства с указанием времени и даты, они должны это ходатайство с приложениями отвезти в суд", - сказала адвокат.

После этого, по ее словам, суд распределит между судьями ходатайство, после этого судья назначит, когда будет рассматривать эти ходатайства - сегодня или завтра.

Как сообщал УНН, по словам стороны защиты, меру пресечения Грымчаку, вероятно, будет избирать Деснянский суд Чернигова.