Грымчака вывезут из ИВС для вручения ходатайства о мере пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко перевезут из изолятора временного содержания на улицу Борисоглебскую в Киеве, где находится Управление специальных расследований ГПУ, для вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Об этом сообщила журналистам адвокат Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко Татьяна Матяш, передает корреспондент УНН.
"Я сейчас буду ехать на Борисоглебскую, и там неизвестно сколько ждать, когда привезут туда Грымчака и Овдиенко. Это только вручение ходатайства об избрании меры пресечения... По процедуре, после того, как мы распишемся в получении ходатайства с указанием времени и даты, они должны это ходатайство с приложениями отвезти в суд", - сказала адвокат.
После этого, по ее словам, суд распределит между судьями ходатайство, после этого судья назначит, когда будет рассматривать эти ходатайства - сегодня или завтра.
Как сообщал УНН, по словам стороны защиты, меру пресечения Грымчаку, вероятно, будет избирать Деснянский суд Чернигова.