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Гримчака вивезуть з ІТТ для вручення клопотання про запобіжний захід

Гримчака вивезуть з ІТТ для вручення клопотання про запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка перевезуть з ізолятора тимчасового тримання на вулицю Борисоглібську у Києві, де розташоване Управління спеціальних розслідувань ГПУ, для вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомила журналістам адвокат Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш, передає кореспондент УНН.

"Я зараз буду їхати на Борисоглібську, і там невідомо скільки чекати, коли привезуть туди Гримчака і Овдієнка. Це тільки вручення клопотання про обрання запобіжного заходу… За процедурою, після того, як ми розпишемось в отриманні клопотання із зазначенням часу та дати, вони мають це клопотання з додатками відвезти в суд", - сказала адвокат.

Після цього, з її слів, суд розподілить між суддями клопотання, після цього суддя призначить, коли буде розглядати ці клопотання - сьогодні чи завтра.

Як повідомляв УНН, зі слів сторони захисту, запобіжний захід Гримчаку, ймовірно, обиратиме Деснянський суд Чернігова.

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