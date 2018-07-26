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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32639 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Греция освободила 12 украинских моряков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Греция освободила 12 украинских моряков судна Mekong Spirit. Об этом в Facebook сообщил почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас, передает УНН.

Так, экипаж судна был арестован по подозрению в контрабанде. В ближайшие дни 12 членов экипажа вернутся домой. В Греции останутся еще четверо (капитан, старпом и рядовые) - до выяснения всех обстоятельств.

Как сообщили в консульстве, главное условие освобождения - обязательная ежемесячная регистрация в Генеральном консульстве Греции в Одессе.

"Это были сложные 14 месяцев. Велись достаточно серьезные дипломатические переговоры на уровне двух стран - Украины и Греции. Пришлось подключить серьезных адвокатов. И сегодня, к счастью, мы добились справедливого решения суда в пользу украинских моряков", - отметил Пантелис Бумбурас.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в тюрьмах Греции пока находится 161 украинец. Из них 112 человек - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

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