Греция освободила 12 украинских моряков

Так, экипаж судна был арестован по подозрению в контрабанде. В ближайшие дни 12 членов экипажа вернутся домой. В Греции останутся еще четверо (капитан, старпом и рядовые) - до выяснения всех обстоятельств.

Как сообщили в консульстве, главное условие освобождения - обязательная ежемесячная регистрация в Генеральном консульстве Греции в Одессе.

"Это были сложные 14 месяцев. Велись достаточно серьезные дипломатические переговоры на уровне двух стран - Украины и Греции. Пришлось подключить серьезных адвокатов. И сегодня, к счастью, мы добились справедливого решения суда в пользу украинских моряков", - отметил Пантелис Бумбурас.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в тюрьмах Греции пока находится 161 украинец. Из них 112 человек - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.