Греція звільнила 12 українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Греція звільнила 12 українських моряків судна Mekong Spirit. Про це у Facebook повідомив почесний консул Греції в Одесі Пантеліс Бумбурас, передає УНН.
Так, екіпаж судна був арештований за підозрою в контрабанді. В найближчі дні 12 членів екіпажу повернуться додому. В Греції залишаться ще четверо (капітан, старпом та рядові) – до з'ясування всіх обставин.
Як повідомили у консульстві, головна умова звільнення - обов'язкова щомісячна реєстрація в Генеральному консульстві Греції в Одесі.
"Це були складні 14 місяців. Велися досить серйозні дипломатичні переговори на рівні двох країн - України та Греції. Довелося підключити серйозних адвокатів. І сьогодні, на щастя, ми домоглися справедливого рішення суду на користь українських моряків", - зазначив Пантеліс Бумбурас.
Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що у тюрмах Греції наразі перебуває 161 українець. З них 112 осіб – за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.