Греция объявила состояние готовности из-за лесных пожаров вблизи Афин

Дым от нескольких лесных пожаров накрыл столицу Греции Афины в воскресенье на фоне предупреждений об экстремальных погодных условиях на оставшуюся неделю. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Сотни пожаров вспыхнули этим летом по всей стране, которая только что зафиксировала самые жаркие июнь и июль за всю историю наблюдений.

Один из крупнейших пожаров вспыхнул в городе Варнавас, примерно в 35 километрах (22 милях) к северу от Афин в регионе Восточная Аттика.

Представители пожарной службы сообщили, что было задействовано 250 пожарных при поддержке 67 машин, 12 пожарных самолетов и 7 вертолетов, а жителям предписано эвакуироваться.

Представитель пожарной бригады Василис Ватракогианнис сообщил журналистам, что некоторые из пламени достигали высоты более 25 метров.

Еще один пожар вспыхнул в воскресенье днем в соседней Мегаре, вызвав предупреждение об эвакуации.

На месте работали 48 пожарных, оснащенных 13 автомобилями, а также дополнительные волонтеры, а несколько самолетов и вертолетов оказывали поддержку с воздуха.

В Салониках пожар в городе Лагадас был частично контролируемым, на месте происшествия работало 20 пожарных, 10 машин и один вертолет.

Позже в воскресенье пожарные сообщили, что справились с 33 из 40 пожаров, которые вспыхнули за последние 24 часа.

Министр гражданской защиты страны Василис Кикилиас предупредил в субботу, что высокие температуры, порывы ветра и условия засухи означают, что половина страны находится под предупреждением о высоком риске.

Костас Лагувардос, директор по исследованиям Национальной обсерватории Афин, призвал быстро реагировать на любые пожары, поскольку они могут быстро выйти из-под контроля из-за экстремальных погодных условий.

"Что делает ситуацию настолько опасной, так это длительная засуха и очень высокие температуры, которые продолжаются в течение длительного времени", - сказал он государственному вещателю ERT.

Поскольку ожидается, что скорость ветра в некоторых районах будет достигать 90 километров в час (56 миль в час), Лагувардос сказал, что воскресенье, вероятно, будет самым тяжелым днем для борьбы с пожарами.

Греция чрезвычайно уязвима к летним пожарам, и в этом сезоне пожары вспыхивают ежедневно после того, как в стране была зафиксирована первая волна жары в июне.

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