Греция на месяц закроет большинство баров и ресторанов

КИЕВ. 31 октября. УНН. Греция расширит комендантский час в ночное время для передвижения и закроет рестораны и бары в самых густонаселенных районах страны на один месяц с 3 ноября, чтобы сдержать рост числа случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.