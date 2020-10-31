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Греция на месяц закроет большинство баров и ресторанов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Греция расширит комендантский час в ночное время для передвижения и закроет рестораны и бары в самых густонаселенных районах страны на один месяц с 3 ноября, чтобы сдержать рост числа случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“В стране зарегистрировано меньше случаев коронавируса, чем в большинстве стран Европы, но с начала октября наблюдается постепенный рост числа инфекций. Рестораны, бары, кофейни, кинотеатры, музеи и тренажерные залы будут закрыты с приближающегося вторника, 3 ноября, на один месяц в северной Греции и регионе Аттика, включая столицу Афины”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что комендантский час для передвижения в ночное время, который до сих пор действовал в наиболее пострадавших районах, будет расширен по всей стране с полуночи до 5 часов утра.

“Эти новые правила ... сосредоточены на двух источниках, которые, как можно проверить, способствуют распространению вируса; развлечения и передвижение людей”, — сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис в публичном обращении.

Он сказал, что власти введут меры поддержки на сумму около 1,5 млрд евро для затронутых секторов. Греция уже выделила более 14 миллиардов евро на поддержку экономического воздействия первой волны вируса.

Розничные предприятия, промышленность и школы останутся открытыми, наряду с отраслями услуг, такими как отели и парикмахерские.

Региональные блокировки затронули самые густонаселенные регионы страны; В Аттике проживает 3,9 миллиона человек, а в северных регионах — около 1,5 миллиона.

В Греции в пятницу был зарегистрирован новый пик — 1690 новых случаев COVID-19 и пять смертей, в результате чего число жертв с момента появления вируса в конце февраля достигло 620.

Напомним, Беларусь с 1 ноября закрывает границы для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах, пунктах пропуска в речных портах в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19.

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