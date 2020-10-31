Греція на місяць закриє більшість барів і ресторанів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Греція розширить комендантську годину в нічний час для пересування і закриє ресторани і бари в найбільш густонаселених районах країни на один місяць з 3 листопада, щоб стримати зростання кількості випадків COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"У країні зареєстровано менше випадків коронавірусу, ніж в більшості країн Європи, але з початку жовтня спостерігається поступове зростання кількості інфекцій. Ресторани, бари, кав'ярні, кінотеатри, музеї і тренажерні зали будуть закриті з вівторка, 3 листопада, на один місяць в північній Греції і регіоні Аттика, включаючи столицю Афіни", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що комендантська година для пересування в нічний час, який до сих пір діяв в найбільш постраждалих районах, буде розширено по всій країні з півночі до 5 години ранку.
"Ці нові правила ... зосереджені на двох джерелах, які, як можна перевірити, сприяють поширенню вірусу; розваги і пересування людей", - сказав прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс в публічному зверненні.
Він сказав, що уряд введе заходи підтримки на суму близько 1,5 млрд євро для зачеплених секторів. Греція вже виділила понад 14 мільярдів євро на підтримку економічного впливу першої хвилі вірусу.
Роздрібні підприємства, промисловість і школи залишаться відкритими, поряд з галузями послуг, такими як готелі і перукарні.
Регіональні блокування торкнулися найбільш густонаселених регіонів країни; в Аттиці проживає 3,9 мільйона осіб, а в північних регіонах - близько 1,5 мільйона.
У Греції в п'ятницю був зареєстрований новий пік - 1690 нових випадків COVID-19 і п'ять смертей, в результаті чого число жертв з моменту появи вірусу в кінці лютого досягло 620.
Нагадаємо, Білорусь з 1 листопада закриває кордони для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах, пунктах пропуску в річкових портах з метою запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19.