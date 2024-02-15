Греция хочет играть активную роль в восстановлении Украины - глава МЗС страны

Греция желает быть активным участником восстановления Украины и внести свой существенный вклад, заявил министр иностранных дел Греции Георгий Герапетритис на открытии Международной конференции по восстановлению Украины, сообщает МИД страны, передает УНН.

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Греция принимает участие в усилиях по восстановлению Украины и желает быть активным участником. В нашей стране активно работают многие компании и учреждения, обладающие накопленным опытом и сравнительными преимуществами в области реконструкции и восстановления. К таким секторам относятся энергетическая инфраструктура, судоходство, цифровизация, строительство, защита культурного наследия, сельскохозяйственный сектор, туризм и многие другие отрасли. - заявил министр.

По его словам, мобилизация Греции для участия в восстановлении Украины внесет существенный вклад в использование открывающихся возможностей, которые вскоре появятся благодаря движению значительных средств от ЕС.

Министр отметил, что с первого дня войны Греция заняла четкую принципиальную позицию. Она полностью поддержала Украину, твердо стояла на стороне международного права против любого не спровоцированного нападения.

Он подчеркнул, что граждане греческого происхождения веками мирно жили на берегах Черного моря, поєтому никто не забывает о преступлениях в Мариуполе, так же как и об Одессе.

Российское военное наступление на Украину - это не только угроза безопасности Европы. Оно ставит под угрозу мир и стабильность во всем мире - отметил Герапетритис.

Министр отметил, что греция полностью поддерживает независимость Украины в пределах ее суверенно признанных границ. Также Афины безоговорочно поощряют вступление Украины в Европейский Союз.

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