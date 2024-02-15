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Греція хоче відігравати активну роль у відновленні України - глава МЗС країни

Греція хоче відігравати активну роль у відновленні України - глава МЗС країни

Київ • УНН

 • 24537 перегляди

Греція хоче брати активну участь у відновленні України і зробити значний внесок.

Греція бажає бути активним учасником відновлення України і зробити свій істотний внесок, заявив міністр закордонних справ Греції Георгій Герапетрітіс на відкритті Міжнародної конференції з відновлення України, повідомляє МЗС країни, передає УНН.

Деталі

Греція бере участь у зусиллях із відновлення України і бажає бути активним учасником. У нашій країні активно працюють багато компаній та установ, що мають накопичений досвід і порівняльні переваги в галузі реконструкції та відновлення. До таких секторів належать енергетична інфраструктура, судноплавство, цифровізація, будівництво, захист культурної спадщини, сільськогосподарський сектор, туризм і багато інших галузей.

- заявив міністр. 

За його словами, мобілізація Греції для участі у відновленні України зробить істотний внесок у використання можливостей, що відкриваються, які незабаром з'являться завдяки руху значних коштів від ЄС.

Міністр зазначив, що з першого дня війни Греція зайняла чітку принципову позицію. Вона повністю підтримала Україну, твердо стояла на боці міжнародного права проти будь-якого не спровокованого нападу. 

Він підкреслив, що громадяни грецького походження століттями мирно жили на берегах Чорного моря, тому ніхто не забуває про злочини в Маріуполі, так само як і про Одесу.

Російський військовий наступ на Україну - це не тільки загроза безпеці Європи. Він ставить під загрозу мир і стабільність у всьому світі

- зазначив Герапетрітіс. 

Міністр зазначив, що Греція повністю підтримує незалежність України в межах її суверенно визнаних кордонів. Також Афіни беззастережно заохочують  вступ України до Європейського Союзу. 

Світовий банк: потреба на відновлення України оцінюється у 486 млрд доларів15.02.24, 10:58 • 25467 переглядiв

Тетяна Краєвська

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