Греція хоче відігравати активну роль у відновленні України - глава МЗС країни
Київ • УНН
Греція хоче брати активну участь у відновленні України і зробити значний внесок.
Греція бажає бути активним учасником відновлення України і зробити свій істотний внесок, заявив міністр закордонних справ Греції Георгій Герапетрітіс на відкритті Міжнародної конференції з відновлення України, повідомляє МЗС країни, передає УНН.
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Греція бере участь у зусиллях із відновлення України і бажає бути активним учасником. У нашій країні активно працюють багато компаній та установ, що мають накопичений досвід і порівняльні переваги в галузі реконструкції та відновлення. До таких секторів належать енергетична інфраструктура, судноплавство, цифровізація, будівництво, захист культурної спадщини, сільськогосподарський сектор, туризм і багато інших галузей.
За його словами, мобілізація Греції для участі у відновленні України зробить істотний внесок у використання можливостей, що відкриваються, які незабаром з'являться завдяки руху значних коштів від ЄС.
Міністр зазначив, що з першого дня війни Греція зайняла чітку принципову позицію. Вона повністю підтримала Україну, твердо стояла на боці міжнародного права проти будь-якого не спровокованого нападу.
Він підкреслив, що громадяни грецького походження століттями мирно жили на берегах Чорного моря, тому ніхто не забуває про злочини в Маріуполі, так само як і про Одесу.
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Міністр зазначив, що Греція повністю підтримує незалежність України в межах її суверенно визнаних кордонів. Також Афіни беззастережно заохочують вступ України до Європейського Союзу.
Світовий банк: потреба на відновлення України оцінюється у 486 млрд доларів15.02.24, 10:58 • 25467 переглядiв