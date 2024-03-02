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Граждане Израиля устроили стрельбу в Умани, одному запретили въезд в Украину - полиция

Граждане Израиля устроили стрельбу в Умани, одному запретили въезд в Украину - полиция

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 12:18  •  2154 просмотра

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Четверо граждан Израиля устроили стрельбу на улице в Умани, их обязали вернуться в страну происхождения до 4 марта, а одному из них запретили въезд в Украину до 2027 года.

В Умани граждане Израиля устроили стрельбу. Иностранцы обязаны до 4 марта вернуться в страну происхождения. Одному из них миграционщики запретили въезжать на территорию Украины до 2027 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Черкасской области.

Детали

Инцидент произошел 29 февраля в Умани.

"В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что на улице во время движения автомобиля Toyota Sienna иностранцы устроили стрельбу. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в городе в рамках программы "Безопасная Черкасская область", и установили местонахождение правонарушителей. Ими оказались четверо граждан Израиля в возрасте от 24 до 28 лет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у 27-летнего мужчины во время поверхностной проверки полицейские обнаружили стартовый пистолет Retay и 39 патронов к нему. Все изъяли.

На нарушителя участковые офицеры полиции составили административный протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП. 

"Также сотрудники Уманского отдела Центрально-южного межрегионального управления ГМС приняли решение о принудительном возвращении четырех граждан в страну происхождения, и до 4 марта этого года они должны самостоятельно покинуть территорию. А 27-летнему нарушителю миграционщики запретили въезд в Украину до марта 2027 года", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Киеве пьяный мужчина стрелял с балкона многоэтажки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
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Граждане Израиля устроили стрельбу в Умани, одному запретили въезд в Украину - полиция

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