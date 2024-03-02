Громадяни Ізраїлю влаштували стрілянину в Умані, одному заборонили в'їзд в Україну - поліція
Київ • УНН
Четверо громадян Ізраїлю влаштували стрілянину на вулиці в Умані, їх зобов'язали повернутися в країну походження до 4 березня, а одному з них заборонили в'їзд в Україну до 2027 року.
В Умані громадяни Ізраїлю влаштували стрілянину. Іноземці зобов’язані до 4 березня повернутися до країни походження. Одному із них міграційники заборонили в’їжджати на територію України до 2027 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Черкаської області.
Деталі
Інцидент стався 29 лютого в Умані.
"До поліції звернулися місцеві жителі, які повідомили, що на вулиці під час руху автомобіля Toyota Sienna іноземці влаштували стрілянину. Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи, вивчили записи камер відеоспостереження, розташованих в місті у межах програми "Безпечна Черкащина", та встановили місце перебування правопорушників. Ними виявилися четверо громадян Ізраїлю, віком від 24 до 28 років", - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що у 27-річного чоловіка під час поверхневої перевірки поліцейські виявили стартовий пістолет Retay та 39 набоїв до нього. Усе вилучили.
На порушника дільничні офіцери поліції склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.
"Також працівники Уманського відділу Центрально-південного міжрегіонального управління ДМС ухвалили рішення про примусові повернення чотирьох громадян до країни походження, й до 4 березня цього року вони мають самостійно покинути територію. А 27-річному порушнику міграційники заборонили вʼїзд до України до березня 2027 року", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
У Києві п'яний чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки.