Граждане Франции и Германии арестованы на космодроме Байконур в Казахстане
Киев • УНН
На космодроме Байконур задержали граждан Франции и Германии, которые пытались приблизиться к советской ракете-носителю. Молодых мужчин 1998 и 2003 годов рождения арестовала российская полиция.
Мужчины были приговорены к короткому сроку тюремного заключения.
Пишет УНН со ссылкой AFP.
По данным казахстанских властей, на космодроме Байконур (арендованный рф у Республики Казахстан) задержали немца и француза.
Указывается, что российские полицейские «арестовали француза 2003 года рождения и немца 1998 года рождения на Байконуре 29 октября», - сообщил агентству AFP в пятницу представитель прокуратуры Кызылординской области центрального Казахстана.
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По официальной версии, мужчины вошли на территорию российского космодрома и направились к ракете-носителю советских времен. Их впоследствии задержали. Как сообщается, обоих заключают в тюрьму на короткое время, в то же время по делу ведется следствие.
Справочно
Благодаря многочисленному космическому наследию советских времен космодром Байконур имеет легендарную репутацию среди любителей космоса и любителей труднодоступных и «запретных» мест.
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