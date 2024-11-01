Граждане Франции и Германии арестованы на космодроме Байконур в Казахстане

Мужчины были приговорены к короткому сроку тюремного заключения.

Пишет УНН со ссылкой AFP.

По данным казахстанских властей, на космодроме Байконур (арендованный рф у Республики Казахстан) задержали немца и француза.

Указывается, что российские полицейские «арестовали француза 2003 года рождения и немца 1998 года рождения на Байконуре 29 октября», - сообщил агентству AFP в пятницу представитель прокуратуры Кызылординской области центрального Казахстана.

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По официальной версии, мужчины вошли на территорию российского космодрома и направились к ракете-носителю советских времен. Их впоследствии задержали. Как сообщается, обоих заключают в тюрьму на короткое время, в то же время по делу ведется следствие.

Справочно

Благодаря многочисленному космическому наследию советских времен космодром Байконур имеет легендарную репутацию среди любителей космоса и любителей труднодоступных и «запретных» мест.

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