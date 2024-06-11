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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Француз загадочно погиб, пытаясь попасть на космодром Байконур

Француз загадочно погиб, пытаясь попасть на космодром Байконур

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 14:06  •  5218 просмотра

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Гражданин Франции умер после того, как потерял сознание, пытаясь добраться до космодрома Байконур в Казахстане, чтобы посмотреть на запуск ракеты.

Двое граждан Франции пытались добраться до российского космодрома в Казахстане, чтобы посмотреть запуск ракеты. Один из двух погиб,в росСМИ появилась информация что именно могло стать причиной смерти, передает УНН.

Детали

Гражданин Франции умер в Казахстане после того, как потерял сознание, пытаясь добраться до космодрома Байконур вместе с другим французом. 

- информируют СМИ

Двое французов в возрасте 25 и 27 лет прилетели из Парижа в Алматы в Казахстане, чтобы посмотреть на запуск космического шаттла. Они пересекли пустыню при температуре более 32°C.

Съехали с шоссе и направились к высотным зданиям космодром Байконур. Впоследствии одному из двоих стало плохо. Его соотечественник вернулся и попытался остановить несколько машин, чтобы попросить о помощи, но не смог ничего сделать. Таким образом он не смог спасти своего спутника. Указывается, что максимальная температура в регионе в эти дни составляет около 33 градусов по Цельсию. 

- говорится в материалах росСМИ.

Справка

Космодром Байконур, был построен в 1956 году. Его территория находится в Казахстане, на обширной территории степи, - это место позволяло  Советскому Союзу запустить свои первые спутники в космос, а также первого человека в космос.  ныне космодром арендованной Россией.

Ранее Байконур часто посещали западные туристы, но после вторжения в Украину он открыт только для граждан России. Несмотря на это ограничение, иностранцы регулярно пытаются нелегально попасть на территорию. В 2022 году возле стартовой площадки были арестованы британец и гражданка Беларуси. В сентябре 2023 года на космодроме также арестовали трех испанцев.

Напомним

УНН сообщал, что в рф начался второй этап ядерных учений с участием России и Беларуси, посвященный совместной подготовке к возможному боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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