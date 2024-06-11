Француз загадково загинув, намагаючись потрапити на космодром Байконур
Київ • УНН
Громадянин Франції помер після того, як втратив свідомість, намагаючись дістатися до космодрому Байконур в Казахстані, щоб подивитися на запуск ракети.
Двоє громадян Франції намагалися дістатися до російського космодрому в Казахстані, щоб подивитися запуск ракети. Один із двох загинув, у росЗМІ з’явилася інформація що саме могло стати причиною смерті, передає УНН.
Деталі
Громадянин Франції помер у Казахстані після того, як втратив свідомість, намагаючись дійти до космодрому Байконур разом з іншим французом.
Двоє французів у віці 25 і 27 років прилетіли з Парижа до Алмати в Казахстані, щоб подивитися на запуск космічного шаттла. Вони перетнули пустелю при температурі понад 32°C.
З'їхали з шосе і попрямували до висотних будівель космодром Байконур. Згодом одному із двох стало зле. Його співвітчизник повернувся і спробував зупинити кілька машин, щоб попросити про допомогу, але не зміг нічого зробити. Таким чином він не зміг врятувати свого супутника. Вказується, що максимальна температура в регіоні у ці дні становить близько 33 градусів за Цельсієм.
Довідка
Космодром Байконур, був побудований у 1956 році. Його територія знаходиться у Казахстані, на великій території степу, - це місце дозволяло Радянському Союзу запустити свої перші супутники в космос, а також першу людину в космос. Нині космодром орендованій росією.
Раніше Байконур часто відвідували західні туристи, але після вторгнення в Україну він відкритий лише для громадян росії. Незважаючи на це обмеження, іноземці регулярно намагаються нелегально потрапити на територію. У 2022 році біля стартового майданчика були заарештовані британець і громадянка білорусі. У вересні 2023 року на космодромі також заарештували трьох іспанців.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що у рф розпочався другий етап ядерних навчань за участю росії та білорусі, присвячений спільній підготовці до можливого бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.