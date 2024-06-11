Француз загадково загинув, намагаючись потрапити на космодром Байконур

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 15476 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 42687 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 63741 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 108969 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133503 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137476 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 237172 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170855 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190157 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173000 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.9 м/с
47 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 27057 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 22934 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 26773 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 34671 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 41153 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 237164 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358549 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374469 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290135 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363216 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58547 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75338 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86867 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169916 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172490 перегляди
Актуальне
Француз загадково загинув, намагаючись потрапити на космодром Байконур

Француз загадково загинув, намагаючись потрапити на космодром Байконур

Київ • УНН

 • 17241 перегляди

Громадянин Франції помер після того, як втратив свідомість, намагаючись дістатися до космодрому Байконур в Казахстані, щоб подивитися на запуск ракети.

Двоє громадян Франції намагалися дістатися до російського космодрому в Казахстані, щоб подивитися запуск ракети. Один із двох загинув, у росЗМІ з’явилася інформація що саме могло стати причиною смерті, передає УНН.

Деталі

Громадянин Франції помер у Казахстані після того, як втратив свідомість, намагаючись дійти до космодрому Байконур разом з іншим французом. 

- інформують ЗМІ

Двоє французів у віці 25 і 27 років прилетіли з Парижа до Алмати в Казахстані, щоб подивитися на запуск космічного шаттла. Вони перетнули пустелю при температурі понад 32°C.

З'їхали з шосе і попрямували до висотних будівель космодром Байконур. Згодом одному із двох стало зле. Його співвітчизник повернувся і спробував зупинити кілька машин, щоб попросити про допомогу, але не зміг нічого зробити. Таким чином він не зміг врятувати свого супутника. Вказується, що максимальна температура в регіоні у ці дні становить близько 33 градусів за Цельсієм. 

– ідеться у матеріалах росЗМІ.

Довідка

Космодром Байконур, був побудований у 1956 році. Його територія знаходиться у Казахстані, на великій території степу, - це місце дозволяло  Радянському Союзу запустити свої перші супутники в космос, а також першу людину в космос.  Нині космодром орендованій росією.

Раніше Байконур часто відвідували західні туристи, але після вторгнення в Україну він відкритий лише для громадян росії. Незважаючи на це обмеження, іноземці регулярно намагаються нелегально потрапити на територію. У 2022 році біля стартового майданчика були заарештовані британець і громадянка білорусі. У вересні 2023 року на космодромі також заарештували трьох іспанців.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що у рф розпочався другий етап ядерних навчань за участю росії та білорусі, присвячений спільній підготовці до можливого бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
paryzhПариж
ukrainaУкраїна
kazakhstanКазахстан
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21