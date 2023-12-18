Граждане Чили на референдуме во второй раз отказались от изменений конституции

На референдуме в Чили граждане страны отвергли проект нового Основного закона, который призван был заменить конституцию, введенную еще в 1980 году во времена диктатуры Аугусто Пиночета. Об этом пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

Почти 56% чилийцев высказались против изменений Конституции, 44% проголосовали за. Это уже уже вторая за последние годы попытка ввести новый свод законов.

Процесс переписывания конституции 1980 года, принятой во время военной диктатуры Аугусто Пиночета, начался как попытка приглушить массовые протесты 2019 года против социального неравенства.

Одним из требований протестующих, среди которых было много студентов с левыми взглядами, стало разработка новой конституции, которая гарантировала бы больший контроль государства над обеспечением граждан базовыми услугами. 25 октября 2020 года в Чили состоялся референдум, на котором за изменение основного закона страны проголосовали почти 80% граждан.

На референдуме 4 сентября 2022 года против одобрения проекта конституции высказались 61,86% чилийцев, за - 38,14%. По мнению экспертов, социально ориентированный документ избиратели сочли слишком радикальным. В нем, в частности, предлагалось закрепить право на защиту окружающей среды и право на аборт по собственному желанию.

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Новый проект разработала экспертная комиссия, которую избрал парламент. Считается, что большинство мест в комиссии получили сторонники консерваторов. Как и в предыдущем проекте, в новом документе Чили определяется как "социальное и демократическое правовое государство". Однако в этой версии указывается, что социальные права могут предоставляться не только государством, но и частными учреждениями. Коренные народы признаются частью единой и неделимой чилийской нации, государство обязуется уважать и продвигать их индивидуальные и коллективные права, в то же время, по сравнению с первым проектом, был исключен пункт их обязательного представительства в парламенте.

Президент Чили Габриэль Борич уже публично заявил, что если этот проект Конституции также будет отклонен на референдуме, то он не будет настаивать на новом.

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