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Президент Украины обратился к парламенту Чили: "Жизнь везде имеет одинаковую ценность"

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Правительству Чили с призывом поддержать усилия Международного уголовного суда, который недавно выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента Украины.

Цитата

"Возможно, где-то на вашем континенте, в каких-то странах еще остались положительные или ностальгические воспоминания о периоде отношений с Советским Союзом или о той России, которой она притворялась после 1991 года... Но сейчас концлагерь в Ягодном характеризует, с кем мы имеем дело. Для чего было нужно такое издевательство над людьми? Что может быть мотивом, чтобы держать три недели все село в нечеловеческих условиях в подвале? Это фашизм ХХІ века. Он так действует. Это диктатура. Она такое делает", - заявил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины призвал правительство Чили поддержать усилия Международного уголовного суда, который недавно выдал ордер на арест российского диктатора владимира путина.

"Пожалуйста, поддержите усилия Международного уголовного суда, который недавно выдал ордер на арест российского диктатора. В деле о насильственной депортации украинских детей в Россию и попытке уничтожения их идентичности через ассимиляцию и незаконное усыновление. Незаконное усыновление... При живых родных!", - сказал президент Украины.

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