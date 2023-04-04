Президент України звернувся до парламенту Чилі: "Життя всюди має однакову цінність"

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"Можливо, десь на вашому континенті, у якихось країнах ще залишилися позитивні чи ностальгічні спогади про період відносин із Радянським Союзом чи про ту Росію, якою вона прикидалася після 1991 року... Але зараз концтабір у Ягідному характеризує, із ким ми маємо справу. Для чого було потрібне таке знущання з людей? Що може бути мотивом, щоб тримати три тижні все село в нелюдських умовах у підвалі? Це фашизм ХХІ століття. Він так діє. Це диктатура. Вона таке робить", - заявив Зеленський.

Доповнення

Президент України закликав Уряд Чилі підтримати зусилля Міжнародного кримінального суду, який нещодавно видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна.

"Будь ласка, підтримуйте зусилля Міжнародного кримінального суду, який нещодавно видав ордер на арешт російського диктатора. У справі щодо насильницької депортації українських дітей у Росію та спроби знищення їхньої ідентичності через асиміляцію та незаконне усиновлення. Незаконне усиновлення... При живих рідних!", - сказав президент України.