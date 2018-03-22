Игрок "Шахтера" пробег наибольшую дистанцию ​​в текущем сезоне Лиги чемпионов

Бразилец пробег наибольшую дистанцию ​​среди всех футболистов нынешней Лиги чемпионов. За 720 минут, проведенных на поле, показатель футболиста составляет 94 458 м, что на 2,2 км больше, чем Сеск Фабрегас (“Челси”), который находится на втором месте.

На третьей строчке расположился еще один хавбек “Шахтера” — Тарас Степаненко (89251 м). В 20-ку также вошли: Тайсон (83091 м) — 12 Исмаили (80937 м) — 18 Бернард (79124 м) — 19.

Напомним, что Фреда вызвали на ближайшие поединки сборной Бразилии.