Гравець "Шахтаря" пробіг найбільшу дистанцію у поточному сезоні Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Півзахисник “Шахтаря” Фред очолив один із рейтингів нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Бразилець пробіг найбільшу дистанцію серед усіх футболістів нинішньої Ліги чемпіонів. За 720 хвилин, проведених на полі, показник футболіста становить 94 458 м, що на 2,2 км більше, ніж Сеск Фабрегас (“Челсі”), який знаходиться на другому місці.
На третьому рядку розташувався ще один хавбек “Шахтаря” — Тарас Степаненко (89 251 м). До 20-ки також увійшли: Тайсон (83 091 м) — 12, Ісмаїлі (80 937 м) — 18, Бернард (79 124 м) — 19.
Нагадаємо, що Фреда викликали на найближчі поєдинки збірної Бразилії.