Грантовые возможности для молодежи: в "МХП-Громаді" рассказали о проектах на 2024 год.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" подготовил список грантовых возможностей для молодежи на 2024 год, передает УНН.

Детали

ДНИ ЕВРОПЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ - это совместная инициатива Совета Европы и Европейской комиссии. Ее цель: повышение уровня осведомленности о культурном разнообразии Европы. Тема 2024 года - "Наследие сетей, маршрутов и связей". Мероприятия проводятся в выходные дни сентября.

Приобщиться к инициативе можно до 1 июня. Для этого нужно написать национальному координатору ([email protected]) о намерениях громады или организации, отметив идею своих мероприятий.

YOUNG EUROPEAN #HERITAGEMAKERS - конкурс для детей и молодежи, которые стремятся представить миру наследие своего народа.

Чтобы принять участие нужно организовать мероприятие с участниками 6-11 и 11-17 лет, сосредотачиваясь на вопросе "Каково ваше европейское наследие?". Для этого нужно видео (до 5 мин.), или визуальное изображение + описание.

До 28 февраля 2024 года нужно загрузить заявку и заполнить форму: https://www.europeanheritagedays.com/Young-European-Heritage-Makers/Add-Your-Story

И уже в мае будут объявлены победители, которые поедут в Страсбург (Французская Республика).

EUROPEAN HERITAGE DAYS STORIES - конкурс, который имеет целью осветить истории, рождающиеся за кулисами организации мероприятий Дней европейского наследия из 48 европейских стран-участниц.

Больше информации и аппликационная форма - по ссылке: https://www.europeanheritagedays.com/Story

ГРАНТЫ ТРАНСКОРДОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА - здесь приветствуются проекты, которые воплощают лучший опыт в сохранении наследия, привлечении инновационных мероприятий в сферах образования, инклюзии, межкультурного диалога, гендерного равенства, защиты окружающей среды.

Чтобы принять участие - нужно написать национальному координатору ([email protected]) о желании присоединиться, описать идею проекта, добавить краткую концепцию и перечень потенциальных партнерских организаций из других стран.

Подробнее обо всех возможностях - по ссылке:

https://www.facebook.com/MHPgromadi/posts/669891752022349

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.