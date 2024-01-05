Грантовые возможности для молодежи: в "МХП-Громаді" рассказали о проектах на 2024 год
Киев • УНН
Грантовые возможности для молодежи: в "МХП-Громаді" рассказали о проектах на 2024 год
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" подготовил список грантовых возможностей для молодежи на 2024 год, передает УНН.
Детали
ДНИ ЕВРОПЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ - это совместная инициатива Совета Европы и Европейской комиссии. Ее цель: повышение уровня осведомленности о культурном разнообразии Европы. Тема 2024 года - "Наследие сетей, маршрутов и связей". Мероприятия проводятся в выходные дни сентября.
Приобщиться к инициативе можно до 1 июня. Для этого нужно написать национальному координатору ([email protected]) о намерениях громады или организации, отметив идею своих мероприятий.
YOUNG EUROPEAN #HERITAGEMAKERS - конкурс для детей и молодежи, которые стремятся представить миру наследие своего народа.
Чтобы принять участие нужно организовать мероприятие с участниками 6-11 и 11-17 лет, сосредотачиваясь на вопросе "Каково ваше европейское наследие?". Для этого нужно видео (до 5 мин.), или визуальное изображение + описание.
До 28 февраля 2024 года нужно загрузить заявку и заполнить форму: https://www.europeanheritagedays.com/Young-European-Heritage-Makers/Add-Your-Story
И уже в мае будут объявлены победители, которые поедут в Страсбург (Французская Республика).
EUROPEAN HERITAGE DAYS STORIES - конкурс, который имеет целью осветить истории, рождающиеся за кулисами организации мероприятий Дней европейского наследия из 48 европейских стран-участниц.
Больше информации и аппликационная форма - по ссылке: https://www.europeanheritagedays.com/Story
ГРАНТЫ ТРАНСКОРДОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА - здесь приветствуются проекты, которые воплощают лучший опыт в сохранении наследия, привлечении инновационных мероприятий в сферах образования, инклюзии, межкультурного диалога, гендерного равенства, защиты окружающей среды.
Чтобы принять участие - нужно написать национальному координатору ([email protected]) о желании присоединиться, описать идею проекта, добавить краткую концепцию и перечень потенциальных партнерских организаций из других стран.
Подробнее обо всех возможностях - по ссылке:
https://www.facebook.com/MHPgromadi/posts/669891752022349
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
Грантовые возможности для молодежи: в "МХП-Громаді" рассказали о проектах на 2024 год
Грантовые возможности для молодежи: в "МХП-Громаді" рассказали о проектах на 2024 год.
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