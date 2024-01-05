Грантові можливості для молоді: у "МХП-Громаді" розповіли про проєкти на 2024 рік
Київ • УНН
Грантові можливості для молоді: у "МХП-Громаді" розповіли про проєкти на 2024 рік
Благодійний фонд "МХП-Громаді" підготував список грантових можливостей для молоді на 2024 рік, передає УНН.
Деталі
ДНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПАДЩИНИ - це спільна ініціатива Ради Європи та Європейської комісії. Її ціль: підвищення рівня обізнаності про культурне розмаїття Європи. Тема 2024 року - "Спадщина мереж, маршрутів і зв'язків". Заходи проводяться у вихідні дні вересня.
Долучитися до ініціативи можна до 1 червня. Для цього потрібно написати національному координатору ([email protected]) щодо намірів громади чи організації, зазначивши ідею своїх заходів.
YOUNG EUROPEAN #HERITAGEMAKERS - конкурс для дітей та молоді, які прагнуть презентувати світові спадщину свого народу.
Аби взяти участь потрібно організувати захід з учасниками 6-11 та 11-17 років, зосереджуючись на питанні "Якою є ваша європейська спадщина?". Для цього потрібно відео (до 5 хв.), або візуальне зображення + опис.
До 28 лютого 2024 потрібно завантажити заявку та заповнити форму: https://www.europeanheritagedays.com/Young-European-Heritage-Makers/Add-Your-Story
І вже у травні будуть оголошені переможці, які поїдуть до Страсбурга (Французька Республіка).
EUROPEAN HERITAGE DAYS STORIES - конкурс, який має на меті висвітлити історії, що народжуються за лаштунками організації заходів Днів європейської спадщини з 48 європейських країн-учасниць.
Більше інформації та аплікаційна форма - за посиланням: https://www.europeanheritagedays.com/Story
ГРАНТИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА - тут вітаються проєкти, які втілюють найкращий досвід у збереженні спадщини, залученні інноваційних заходів у сферах освіти, інклюзії, міжкультурного діалогу, гендерної рівності, захисту навколишнього середовища.
Щоб взяти участь - потрібно написати національному координатору ([email protected]) щодо бажання долучитися, описати ідею проєкту, додати коротку концепцію та перелік потенційних партнерських організацій з інших країн.
Детальніше про усі можливості - за посиланням:
https://www.facebook.com/MHPgromadi/posts/669891752022349
Довідка
"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.