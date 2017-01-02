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Гранату нашли в жилом секторе Мариуполя

Гранату нашли в жилом секторе Мариуполя

Киев • УНН

 • 7795 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 января. УНН. В жилом секторе Кальмиусского района Мариуполя найдена граната. Об этом корреспонденту УНН сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Ф-1 в снегу у высотного дома по улице Ровной обнаружили жители и немедленно сообщили об этом в полицию. Владелец заброшенного боеприпаса устанавливается.

Сообщение об опасной находке поступило в милицию сегодня после обеда. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделение полиции и эксперты взрывотехнической службы.

Работа на месте по обезвреживанию опасности пока продолжается. Полиции предстоит установить, при каких обстоятельствах смертоносный предмет оказался среди жилых домов в спальном районе.

Напомним, 31 декабря один из боевиков незаконных вооруженных формирований Новоазовска  во время спора применил гранату , в результате чего погибли четыре человека.

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