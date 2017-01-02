Гранату нашли в жилом секторе Мариуполя
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 января. УНН. В жилом секторе Кальмиусского района Мариуполя найдена граната. Об этом корреспонденту УНН сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.
Ф-1 в снегу у высотного дома по улице Ровной обнаружили жители и немедленно сообщили об этом в полицию. Владелец заброшенного боеприпаса устанавливается.
Сообщение об опасной находке поступило в милицию сегодня после обеда. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделение полиции и эксперты взрывотехнической службы.
Работа на месте по обезвреживанию опасности пока продолжается. Полиции предстоит установить, при каких обстоятельствах смертоносный предмет оказался среди жилых домов в спальном районе.
Напомним, 31 декабря один из боевиков незаконных вооруженных формирований Новоазовска во время спора применил гранату , в результате чего погибли четыре человека.