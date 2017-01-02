Гранату знайшли у житловому секторі Маріуполя
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 січня. УНН. У житловому секторі Кальміуського району Маріуполя знайдено гранату. Про це кореспонденту УНН повідомляє Центральний відділ поліції Донецької області.
Ф-1 в снігу біля висотного будинку по вулиці Рівній виявили мешканці та негайно повідомили про це до поліції. Власник покинутого боєприпасу встановлюється.
Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до правоохоронців сьогодні пообіді. Негайно на місце події виїхала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції та експерти вибухотехнічної служби.
Робота на місці зі знешкодження небезпеки наразі триває. Поліції належить встановити, за яких обставин смертоносний предмет
опинився серед житлових будинків у спальному районі.
Нагадаємо, 31 грудня один з бойовиків незаконних збройних формувань Новоазовська під час суперечки застосував гранату, внаслідок чого загинуло четверо осіб.