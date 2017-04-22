Гранату бросили в магазин на Закарпатье

"Мы получили вызов на линию" 102 "от сотрудника магазина, в который бросили гранату. Она не была внутри. Очевидно она ударилась о витрину, от чего и треснула. Сама граната находилась в 3 м. от здания. На месте работали полицейские и взрывотехники. По предварительным данным, граната настоящая. Но проверки продолжаются и в дальнейшем", - рассказала Т. Щеголева.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 15 лет.

Напомним, 16 апреля полиция в Хмельницкой изъяла гранату, прикрепленную к автомобилю .