Гранату кинули у магазин на Закарпатті

“Ми отримали виклик на лінію „102“ від співробітника магазину, у який кинули гранату. Вона не була всередині. Вочевидь вона вдарилася об вітрину, від чого та тріснула. Сама граната знаходилася за 3 метри від будівлі. На місці працювали поліцейські та вибухотехніки. За попередніми даними, граната справжня. Але перевірки тривають і надалі...”, — розповіла Т. Щоголєва.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 ККУ, тобто умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загально небезпечним способом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 15 років.

Нагадаємо, 16 квітня поліція на Хмельниччині вилучила гранату, прикріплену до автомобіля.