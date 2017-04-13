Граната взорвалась на балконе частного дома в Ровно

“Следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического отдела и руководство Ровенского отдела полиции на месте происшествия установили, что в результате взрыва повреждена крыша балкона, металлопластиковые окна, двери на втором этаже дома, деревянные перила и подоконники.Никто из жителей дома не пострадал ”, - сообщили в полиции.

Известно, что дом принадлежит 52-летней жительнице Ровно, где сейчас проживают ее дочь с зятем. Они занимаются предпринимательской деятельностью. Супруги в момент взрыва находились в доме, никто не пострадал. С места происшествия полицейские изъяли металлические осколки и рычаг запала к ручной гранате.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению. По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 11 апреля в центре Винницы нашли гранату.