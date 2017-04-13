Граната вибухнула на балкові приватного будинку у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Після опівночі у приватному будинку на вул.Дмитра Багалія в Рівному пролунав вибух. У результаті цього пошкоджено балкон на другому поверсі, повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненської області.
“Слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу та керівництво Рівненського відділу поліції на місці події встановили, що в результаті вибуху пошкоджено дах балкону, металопластикові вікно, двері на другому поверсі будинку, дерев’яні перила та підвіконня. З мешканців ніхто не постраждав”, — повідомили у поліції.
Відомо, що будинок належить 52-річній жительці Рівного, де наразі проживають її донька із зятем. Вони займаються підприємницькою діяльністю. Подружжя на момент вибуху перебували в оселі, ніхто не постраждав. З місця події поліцейські вилучили металеві уламки та важіль запалу до ручної гранати.
Наразі, правоохоронці з’ясовують усі обставини події та осіб, причетних до злочину. За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 11 квітня у центрі Вінниці знайшли гранату.