С 27 июля графики отключений электроэнергии в Киеве сдвинутся на час вперед - для равномерной нагрузки на энергосистему, сообщили в энергокомпании ДТЭК, предоставляющей услугу в регионе, пишет УНН.

Детали

«С этой субботы графики стабилизационных отключений в столице сдвинутся на час вперед. Например, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00. Благодаря обновлению отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час», - сообщили в ДТЭК в соцсетях.

Это решение, как указано, принято по просьбе Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Обновленные графики будут доступны с 00:00 27 июля.

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