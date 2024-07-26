С 27 июля графики стабилизационных отключений в Киеве сдвинутся на час вперед. Это решение принято по просьбе Укрэнерго для равномерной нагрузки на энергосистему и отличия от графиков Киевской области.
С 27 июля графики отключений электроэнергии в Киеве сдвинутся на час вперед - для равномерной нагрузки на энергосистему, сообщили в энергокомпании ДТЭК, предоставляющей услугу в регионе, пишет УНН.
Детали
«С этой субботы графики стабилизационных отключений в столице сдвинутся на час вперед. Например, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00. Благодаря обновлению отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час», - сообщили в ДТЭК в соцсетях.
Это решение, как указано, принято по просьбе Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
Обновленные графики будут доступны с 00:00 27 июля.
Графіки відключень світла пом'якшують через постачання з Польщі - Укренерго26 июля 2024, 10:19 • 10919 просмотров