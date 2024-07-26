26 июля меняется график отключений электроэнергии. Уменьшение ограничений связано с экстренной поставкой излишков электроэнергии из энергосистемы Польши, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 26 июля, меняется объем применения мер ограничения. До 15:00 и в промежутках 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00 будет применяться одна очередь отключений. 3 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 24:00 будет задействовано две очереди отключений", - сообщили в Укрэнерго.

Причина уменьшения объема ограничений сейчас - экстренная поставка излишков электроэнергии из энергосистемы Польши, указали в компании.

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