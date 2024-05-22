Графики отключений света скорректировали: будут действовать с 19:00 из-за препятствий для СЭС из-за облачности 13 минут назад • 1779 просмотра

Латвия выделит 6 миллионов евро на развитие инфраструктуры в Украине 13 минут назад • 2051 просмотра

Министр обороны Британии заявил, что у разведки есть доказательства китайской летальной помощи россии 20 минут назад • 3004 просмотра

Польша покупает у США радиолокационную систему ПВО за почти миллиард долларов 24 минуты назад • 2826 просмотра

Лубинец заявил, что на этой неделе возможны положительные новости по вопросу возвращения детей 30 минут назад • 4945 просмотра

Число пострадавших из-за удара рф по Харькову возросло до девяти 31 минута назад • 6229 просмотра

В Киеве и четырех регионах графики отключений света будут действовать с 19: 00 - ДТЭК 36 минут назад • 5716 просмотра

В поездах повышают стоимость постельного белья: в купе и плацкарте - на 60%, в СВ-вдвое 36 минут назад • 5664 просмотра

В Смеле Черкасской области загорелось кафе 38 минут назад • 5647 просмотра