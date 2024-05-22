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Графіки відключень світла скоригували: діятимуть з 19:00 через перешкоди для СЕС через хмарність

Графіки відключень світла скоригували: діятимуть з 19:00 через перешкоди для СЕС через хмарність

Київ • УНН

 • 95649 перегляди

Через збільшення хмарності, що перешкоджає виробленню сонячної енергії, заплановані щогодинні відключення електроенергії в Україні почнуться з 19:00 замість 20: 00 22 травня, в той час як критично важлива інфраструктура залишиться незачепленою.

Через збільшення хмарності, що перешкоджає виробленню сонячної енергії, графіки відключення електроенергії в Україні почнуться з 19:00 замість 20:00 22 травня, повідомили у середу у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Сьогодні, 22 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України не з 20:00, а з 19:00 до 24:00. Причина корегування - збільшення хмарності, що заважає роботі СЕС

- повідомили в Укренерго.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується, додали в Укренерго.

У Києві та чотирьох регіонах графіки відключень світла діятимуть з 19:00 - ДТЕК22.05.24, 14:36 • 28977 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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